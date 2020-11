Trova un dito dentro un involtino primavera

AGI - Compra un involtino primavera e dentro ci trova un corpo estraneo, in tutta apparenza la falange di un dito umano con tanto di unghia. È successo a un consumatore residente a San Lorenzo di Lugo, nel Ravennate.

L'acquisto, secondo quanto confermato dai carabinieri, è avvenuto in un supermercato di Imola. Il caso ora è in mano ai militari che hanno disposto analisi accurate; è stato interessato anche il Nas. Per la conferma della natura umana del ritrovamento è atteso l'esito di un test del dna.

Secondo quanto appurato, il prodotto proviene da una azienda spagnola. Le indagini sono in corso, la procura di Ravenna ha aperto un fascicolo.