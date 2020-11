Sciopero a Roma: aperte metro A e B, chiusa la C

AGI - E' in corso a Roma lo sciopero del trasporto pubblico che si concluderà alle 12,30. Restano aperte le metro A e B mentre è chiusa la linea C. Il collegamento Roma-Lido è attivo ma con riduzioni di corse, come pure per la linea Termini-Centocelle. Attive invece la Roma-Viterbo urbano e la Roma-Viterbo extraurbano. Quanto al servizio bus e tram, sono possibili riduzioni di corse.