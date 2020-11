Un party in giardino è costato più di 3.500 euro di multa a 11 ragazzi

AGI - Un party in piena regola nel giardino di un'abitazione, nel Parmense, con tanto di consolle musicale. Ma risate e schiamazzi non sono passati inosservati e i vicini hanno avvisato i carabinieri. All'arrivo dei militari la festa è letteralmente finita per gli 11 giovani sono multati per non aver rispettato le norme anti-Covid. Salato il conto della festa: 3.650 euro di sanzioni. È successo a Guardasone, frazione di Traversetolo (Parma) sabato pomeriggio, ma è stato reso noto solo oggi.