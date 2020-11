Un ghiro è caduto da un albero in strada e ha continuato a dormire

AGI - Un ghiro è caduto da un albero ed è stato trovato, ancora addormentato, da un passante che lo ha messo al sicuro consegnandolo ai carabinieri. È successo in via del Triunvirato, nella periferia di Bologna, dove il piccolo roditore, dopo aver accumulato peso autunnale per prepararsi al letargo invernale, ha perso l'equilibrio ed è caduto dal ramo di un albero su cui si era adagiato. Alla vista dell'animale che stava ancora dormendo, un cittadino lo ha preso delicatamente e lo ha consegnato ai carabinieri della stazione di Borgo Panigale. I militari assieme ai colleghi della forestale e della polizia provinciale lo hanno preso in custodia e affidato al Centro recupero animali selvatici della Lipu di Bologna.