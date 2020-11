Nella manovra almeno 5 miliardi di euro in norme per l'ambiente

AGI - Una legge di bilancio che cuba almeno 5 miliardi di euro in norme per l'ambiente, ma la stima è per difetto. Una legge che proroga tutti gli incentivi per la riqualificazione energetica, la rigenerazione urbana e del patrimonio edilizio, per la mobilità sostenibile, per il verde urbano. Ma non solo.

"Con questa legge di Stabilità - spiega il ministro per l'Ambiente Sergio Costa - vogliamo cambiare il paradigma della politica economica del Paese rafforzando quelle scelte ecosostenibili che qui sono un tassello importantissimo, che sarà ulteriormente e decisamente rafforzato con il Recovery plan di derivazione europea".

Una delle novità è aver introdotto una serie di norme per agevolazioni nelle Zea, le zone economiche ambientali, che corrispondono ai parchi nazionali e quindi ai comuni in essi compresi, al fine di potenziare il sistema nazionale delle aree protette.

La ratio è prevedere compensazioni per quei territori che, insistendo all'interno dei parchi, ed essendo quindi sottoposti a vincoli e a limitazioni, possano godere di benefici volti alla transizione ecologica, a tutela degli ecosistemi in essi custoditi: incentivi per il vuoto a rendere, le compostiere di comunità, sentieristiche, l'incremento del fondo per il potenziamento delle aree protette, sono tutte misure che da un lato tutelano e incentivano a vivere, lavorare e investire nei parchi, dall'altro spingono verso una sempre maggiore tutela dell'ambiente.

E' il percorso delineato già dal decreto legge 'clima' del 2019, quando le Zea nacquero ufficialmente. Vediamo nello specifico le misure green introdotte dalla legge di Stabilità in arrivo alla Camera per la conversione.

Rinnovati i bonus green

Detrazioni per la sistemazione delle aree verdi, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi, coperture verdi, giardini pensili; si incrementa di 100 milioni il fondo per il bonus mobilità per il 2021: servirà a rimborsare gli aventi diritto del 2020 (per acquisti effettuati e certificati dal 4 maggio al 2 novembre).

La parte residuale del fondo andrà a incrementare il fondo mobilita' e quindi sarà impiegato per tutte le iniziative per la mobilità sostenibile; proroga delle detrazioni per spese di riqualificazione energetica, impianti di co-generazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga per il cosiddetto "bonus facciate".

Misure per le Zea

Per la prima volta il fondo per il sistema nazionale delle aree protette viene incrementato, invece che ridotto, di 11 milioni: 6 per i parchi nazionali, 3 per le aree marine protette, 2 milioni per i caschi verdi (dal 2023) che diventano così strutturali. La grande novità è che questi fondi decorrono a partire dal 2021, diventando pertanto permanenti.

Incentivi per il vuoto a rendere degli imballaggi nelle Zea: complessivi 10 milioni di euro. Sono considerati gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, con sede operativa nella Zea. Ai venditori che riconoscano un abbuono del 25% del prezzo dell'imballaggio alla resa viene riconosciuto un credito di imposta del valore doppio all'abbuono, quindi 50% del prezzo dell'imballaggio, per un massimo di 10mila euro ciascuno e nei limiti del fondo.

Tariffa puntuale dei rifiuti: incentivi ai comuni che ricomprendono al loro interno le Zea per la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico con un fondo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Incentivi per acquisti di compostiere di comunita': 10 milioni complessivi per due anni (2021 e 2022).

Fondi per investimenti degli enti territoriali

Circa 4,3 miliardi fino al 2033 al fondo per: messa in sicurezza degli edifici e del territorio; viabilità e messa in sicurezza del trasporto pubblico per sostituzione del parco mezzi, tra i più vecchi e inquinanti d'Europa; riconversione energetica verso fonti rinnovabili; bonifiche ambientali e rigenerazione urbana.

Imprese green

Finanza sostenibile: nasce la piattaforma per la certificazione ambientale per la finanza sostenibile a cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può acceder volontariamente. Finanziata con 500 mila euro a decorrere dal 2021.

Conversione green delle PMI: Istituito fondo da 280 milioni di euro fino al 2026 per finanziare conversioni green delle Piccole e medie imprese per investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi.

Partecipazione e giovani

Educazione ambientale: per gli anni 2021 e 2022 fondo da 8 milioni per progetti pilota di educazione ambientale nei territori di prossimità di aree protette (parchi naturali, riserve MAB, siti naturalistici Unesco). Inoltre per le scuole nei Sin previsto fondo da 6 milioni di euro per progetti di educazione ambientale: si interviene cosi sull'articolo della legge Clima #iosonoambiente semplificandone il regolamento e le procedure(infatti i fondi di quell'articolo non sono stati spesi perché il decreto attuativo non è mai stato realizzato, vista la complessita').

Associazioni ambientaliste: Il 50% degli utili percepiti da enti no profit che abbiano tra le proprie finalità la protezione ambientale non concorrerà a formare reddito imponibile. Una norma importante che aiuterà le associazioni di cittadine e cittadini con finalita' di tutela ambientale.

Tutela del territorio e del mare

Aumentiamo la tutela e la vigilanza del mare autorizzando la spesa di 3 milioni a decorrere dal 2022 per il Corpo delle Capitanerie di Porto. Carta geologica: 10 milioni di euro complessivi per il completamento della carta geologica.

Dissesto idrogeologico: (norme tabellari, risorse Mattm): rifinanziamento del fondo per misure di contrasto al dissesto idrogeologico per aiutare i comuni nella progettazione con 200 milioni.

Discariche: il commissario unico per le discariche abusive viene ulteriormente rafforzato, aumentando il limite massimo per le spese di funzionamento della struttura dallo 0,5% al 2%.

Acqua: fondo da un milione di euro per la promozione della consapevolezza della risorsa idrica (500 mila euro l'anno 2021 e 2022) e installazione dei contabilizzatori dei consumi idrici.

Aria: finanziamento del fondo qualità dell'aria: 260 milioni.

Valutazioni ambientali: si autorizza una spesa di 3 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 affinché la Commissione Via Vas e quella Ipcc possano avvalersi di Ispra al fine di accelerare le procedure di valutazione ambientale.

Animali: nasce il centro di accoglienza per animali confiscati presso il Cufaa, con un finanziamento previsto di tre milioni di euro l'anno a decorrere dal 2021.

Muretti a secco (norme tabellari, fondi Mattm): finanziati con un fondo da 40 mln di euro gli interventi per la riqualificazione, mantenimento dei muretti a secco, patrimonio Unesco.