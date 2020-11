'Iddu' è irrequieto. Stromboli sorvegliato speciale

Lo Stromboli resta sorvegliato speciale dopo le ultime 'intemperanze'. In questi giorni, infatti, conferma L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il vulcano dell'arcipelago messinese, chiamato con affetto e circospezione 'Iddu' - 'Lui' - si è mostrato "piuttosto irrequieto", generando due eventi eruttivi classificabili come esplosioni maggiori.

Il primo evento è avvenuto alle ore 21.04 del 10 novembre e ha interessato l'area centro-meridionale della terrazza craterica. Ha avuto la durata di circa sei minuti e ha prodotto una colonna eruttiva verticale. I materiali si sono dispersi principalmente lungo la Sciara del fuoco provocando un rotolamento diffuso dei prodotti piroclastici.

Il fenomeno si è sviluppato generando almeno altre tre esplosioni di minore intensità rispetto a quella maggiore e si è esaurito alle 21.10 dello stesso giorno. Dal punto di vista sismico il fenomeno, ben visibile su tutte le stazioni sismiche di Stromboli, è stato caratterizzato da una sequenza di eventi a bassa frequenza iniziata alle 21.03 del 10 novembre, con un'ampiezza del tremore vulcanico senza variazioni significative.

Alle 23.11 tutti i parametri monitorati sono tornati alla normale attività. L'attenzione resta come sempre alta. I rilievi della stazione sismica dell'Osservatorio etneo, delle due esplosioni maggiori del 10 e 16 novembre, "indicano - rileva l'Ingv - una coda più fitta e lunga nel sismogramma di quest'ultima, che è l'effetto del franamento di materiale coinvolto nel flusso piroclastico sulla Sciara del fuoco".

Dopo qualche giorno, il 16 novembre, alle 10.17, è stata osservata una nuova esplosione maggiore generata sempre dalla terrazza craterica. I prodotti emessi sono ricaduti abbondantemente lungo la Sciara del fuoco, mentre per alcuni minuti sono caduti ceneri e lapilli sul centro abitato di Stromboli, in località Scari. 'Iddu' sorprende sempre e la guardia non si abbassa.