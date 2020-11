Trovato un accordo tra Emergency e Protezione Civile per la Calabria

AGI - È stato raggiunto un accordo tra Emergency, l'Ong che fa capo a Gino Strada, e la Protezione Civile per "contribuire concretamente a rispondere all'emergenza sanitaria in Calabria". Secondo l'annuncio diffuso sui canali social di Emergency, l'accordo è stato raggiunto nel pomeriggio.

"Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto. Ringraziamo il Governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno", si legge nel post.

L'accordo, si legge in una nota della Protezione Civile diffusa in serata, riguarda l'attività negli ospedali da campo e nei Covid Hotel e triage ospedalieri. "Considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica in atto si è ritenuto che l'Associazione Emergency possa contribuire a rispondere ad urgenti esigenze di assistenza socio-sanitaria alla popolazione" si legge nel comunicato.

"Come la gestione di strutture ospedaliere campali o il supporto all'interno dei 'Covid Hotel', nonché nei punti di triage delle strutture ospedaliere". Già a partire dalla giornata di domani, ha confermato la Protezione Civile, l'associazione sarà attiva sul territorio.