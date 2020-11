Oggi 27.354 nuovi casi: in calo, ma sale al 17,9% il tasso di positività

AGI - Diminuiscono i nuovi casi Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore: sono 27.354 (ieri erano 33.979) ma a fronte di una forte riduzione di tamponi. I test processati sono 152.663, ossia 42.612 in meno rispetto ai 195.275 di ieri. Se il numero dei contagi comunque si riduce, aumenta il rapporto positivi/tamponi. La percentuale oggi arriva a 17,9, mentre ieri era del 17,4. È il quadro tracciato dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In calo il numero dei decessi: 504 rispetto ai 546 di ieri, per un totale di 45.773 vittime dall'inizio della pandemia.

La Regione più contagiata rimane la Lombardia, con 4.128 casi (ieri 8.060) seguita dalla Campania con 4079 (ieri 3.771) e il Piemonte con 3.476 (ieri 3.682).



I contagiati totali hanno raggiunto 1.205.881dall'inizio della diffusione del Covid-19. 'Boom' di guariti nella giornata di oggi con 21.554 (ieri 9.376) per un totale di 442.364.

Gli attualmente positivi sono 717.784, + 5.294 rispetto a ieri. I ricoveri ordinari sono aumentati di 489 casi (ieri 649) arrivando a un totale di 32.536. In calo le terapie intensive: 70 rispetto alle 116 di ieri per 3.492 complessive. In isolamento domiciliare ci sono attualmente 681.756 pazienti, 4.735 in più rispetto a ieri.