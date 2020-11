Rezza: "Nei primi 20 giorni della campagna si è vaccinato un 30% in più"

AGI - "Nei primi venti giorni di campagna per il vaccino antinfluenzale, registriamo già un +30% di vaccinati. Un dato significativo anche se possiamo dire che l'influenza nel nostro Paese non ha ancora cominciato a circolare. Ma la domanda è molto forte e quest'anno la campagna durerà almeno fino a gennaio. Le dosi non arrivano tutte subito". Lo ha detto il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, in conferenza stampa.

"La stagione del vaccino antinfluenzale è partita bene e prima. Le Regioni hanno già avuto 18 milioni di dosi, generalmente sono 10-11 e nemmeno vengono usate tutte", ha poi aggiunto Rezza.