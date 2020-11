Iss: "L'indice Rt cresce più lentamente"

AGI - "La trasmissibilità attuale mostra un certo rallentamento della curva, l'indice Rt cresce più lentamente, il che vuol dire che si riduce la crescita rapidissima dei casi. Ma non dimentichiamo che per ridurre il numero dei casi bisogna portare l'Rt sotto 1".

Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanita', Silvio Brusaferro, al punto stampa al ministero della Salute sull'analisi epidemiologica.

"Quasi tutte le regioni sono a rischio alto o moderato: ci troviamo oggi in una fase di mitigazione, ovvero una situazione in cui sono necessarie misure sociale per rallentare i contatti tra le persone e quindi la diffusione del virus. Le raccomandazioni sono sempre mascherina, distanziamento e igiene delle mani, che restano le misure principali" ha aggiunto Brusaferro.

"La curva dei ricoveri è molto ripida - ha aggiunto il presidente dell'Iss -, sta crescendo rapidamente, e anche le percentuali di occupazione si avvicinano rapidamente alle soglie critiche, anche per le terapie intensive. In alcune Regioni sono già superate. Vuol dire che i cittadini che hanno dei bisogni per altre malattie devono dilazionarli perché quel letto è occupato per esigenze relative al Covid".

"La battaglia per riportare i numeri a una dimensione più contenuta passa soprattutto attraverso le scelte e i comportamenti quotidiani di ognuno di noi. E sappiamo che la triade distanziamento, uso della mascherina, igiene delle mani, sono la chiave che ci ha consentito a marzo di riportare rapidamente la curva a una dimensione contenuta".

"Violare queste regole individualmente e socialmente - ha avvertito Brusaferro - comporta una difficoltà a modellare la curva e la necessità di provvedimenti più restrittivi e a livello più ampio".