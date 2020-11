Un pedone è stato travolto e ucciso a Ostia. L'investitore è fuggito

AGI - Incidente stradale mortale alle 18.30 in piazza Regina Pacis, ad Ostia. Un'auto ha investito un pedone che, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario del 118, è deceduto poco dopo. La vittima, sprovvista di documenti, è un uomo. Sul posto agenti del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. L'auto investitrice si è allontanata. Scattate le ricerche, il mezzo che si presume abbia investito l'uomo è stato individuato in una via non molto distante dal luogo dell'incidente. Avviate immediatamente le indagini da parte degli agenti per risalire al conducente.