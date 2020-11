AGI - Giuseppe Zuccatelli è il nuovo commissario alla Sanità della Calabria. L'annuncio lo ha dato su Twitter il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano: "In CdM abbiamo appena nominato il nuovo commissario alla sanità in Calabria. È il dott Giuseppe Zuccatelli, persona di grande competenza e capacità operativa. Avrà tutto il sostegno per l’emergenza e oltre, dando pari dignità ai cittadini, recuperando ritardi e diritti perduti".

La nomina segue le dimissioni del commissario Saverio Cotticelli dopo le dichiarazioni rilasciate nel corso di un'intervista tv sulle misure adottate nella Regione per contrastare la seconda ondata di Covid.