Dall'Rt ai posti letto, i 21 indicatori di rischio che 'colorano' le Regioni

AGI - I nuovi casi settimanali in primis, ma anche l'indice Rt, la capacità in termini di posti letto in terapia intensiva, i tamponi fatti, l'efficacia nella raccolta e nella trasmissione dei dati. Sono alcuni dei 21 indicatori che la cabina di regia di monitoraggio delle regioni, con ministero della Salute, Iss e tre rappresentanti delle regioni stesse, considera per stabilire poi le fasce di rischio di ciascuna area, come stabilito con il decreto del ministro Speranza del 30 aprile.

I 21 indicatori sono divisi in 3 "capitoli".

Il primo è sulla capacità di monitoraggio, e considera:

1.1 Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi e totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo.

1.2 Numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti ordinari) in cui è indicata la data di ricovero e totale di casi con storia di ricovero in ospedale notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo.

1.3 Numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia intensiva in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in Tl e totale di casi con storia di trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo.

1.4 Numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza/totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo.

1.5 Numero di checklist somministrate settimanalmente a strutture residenziali sociosanitarie (opzionale).

1.6 Numero di strutture residenziali sociosanitarie rispondenti alla checklist settimanalmente con almeno una criticità riscontrata (opzionale).

Il secondo riguarda invece la capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti:

2.1 Percentuale di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il "re-testing" degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, PS/Ospedale, altro) per mese.

2.2 Tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi.

2.3 Tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento (opzionale).

2.4 Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing.

2.5 Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento.

2.6 Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata ima regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati.

Infine, il terzo capitolo riguarda i dati più concreti, ossia la stabilità della trasmissione e la tenuta dei servizi sanitari: