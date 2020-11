La Raggi, positiva la Covid, guida il comune di Roma dalla cameretta del figlio

AGI - Virginia Raggi ha occupato la stanza del figlio per trascorrere il periodo di isolamento a casa dopo essere risultata positiva al Covid. Mercoledì sera era stata la stessa Raggi ad annunciare su Facebook di essere positiva. "Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre", scriveva.

"Sto bene, al momento non ho alcun sintomo" ha detto il sindaco di Roma intervenendo da Barbara D'Urso su Canale5 ,"Ieri sono venuta a sapere che una persona che ho incontrato la scorsa settimana era positiva, ho fatto il tampone, mi sono messa in autoisolamento e sono risultata positiva".

"Ho sequestrato la stanza di mio figlio" ha aggiunto "ora devo fare tutta la procedura. Oggi ho ordinato il pranzo tramite la porta ai miei uomini di casa, ho chiesto uova in camicia e radicchio. Mi stanno viziando. Non tutti hanno la possibilità di avere una stanza a disposizione in casa quindi rinnovo l'appello a dare corpo e reperite i fondi per a soluzione studiata assieme a Federalberghi per mettere a disposizione stanze negli hotel per le quarantene, asintomatici e paucisintomatici".

Anche il vice sindaco di Roma Luca Bergamo è in autoisolamento domiciliare per aver partecipato lunedì scorso a una riunione con la sindaca Virginia Raggi, risultata ieri positiva al Covid. Motivo per cui non era presente questa mattina alle celebrazioni organizzate in memoria di Gigi Proietti. "Lunedì pomeriggio ho avuto una breve riunione di lavoro con Virginia, cui faccio tutti gli auguri possibili. Ieri, in tarda serata, mi ha detto che purtroppo l'esito del suo test al Covid-19 era positivo. Non ho sintomi ma ovviamente mi sono messo in autoisolamento e programmato a mia volta il test a breve", spiega Bergamo su Facebook.

Dalle forze che sostengono la Raggi e dall'opposizione un coro di solidarietà con il sindaco. "Forza, Virginia Raggi. I miei auguri per una pronta guarigione, a te e a tutte le persone che oggi stanno combattendo contro il virus. In questi mesi di emergenza sanitaria hai dimostrato una dedizione e un impegno straordinari, aiutando la città di Roma ad affrontare le difficoltà del momento con tutte le risorse disponibili, anche quelle liberate grazie all'attività in smart working dei dipendenti comunali" scrive su Facebook il capo politico M5s, Vito Crimi.

"Da parte del gruppo capitolino del Pd auguri di pronta guarigione alla sindaca Raggi e a tutti i romani colpiti dal Coronavirus". Lo scrive in un tweet il gruppo Pd capitolino. "Da Fratelli d'Italia i migliori auguri di pronta guarigione al sindaco Virginia Raggi" twitta la leader di Fdi, Giorgia Meloni.