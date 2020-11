Le misure anti Covid per le regioni inserite nell'area rossa

AGI - In italia c'è un'alta probabilità che diverse regioni "superino la soglia critica delle terapie intensive. Da noi, ma in tutta Europa, il virus sta correndo forte, anche violento. L'Rt è aumentato sino a 1,7 come media nazionale, in alcune regioni vuol dire che è anche superiore". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato la divisione delle regioni italiane in tre aree in base alla criticità esistente al momento: gialla, arancione e rossa.

Queste le misure per le zone rosse, quelle di maggiore allerta per l'ampia circolazione del virus e l'aumento dei contagi: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Calabria.