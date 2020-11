Rapinano una banca a Milano e fuggono attraverso le fogne

AGI - Colpo in banca questa mattina a Milano. La rapina, alla filiale del Credit Agricole di via Stoppani 40, prospiciente piazza Ascoli, è avvenuta con modalità inusitate. I tre rapinatori avevano preparato un foro nel pavimento, da lì sono riusciti a entrare e poi sono anche fuggiti.

Al momento non risultano feriti, ma sono comunque state inviate delle ambulanze in via precauzionale. In base alla ricostruzione della polizia, i rapinatori sono entrati attorno alle 8.30, quando non c'erano clienti, ma soltanto i dipendenti dell'istituto di credito, che sono rimasti bloccati all'interno. Le prime volanti sono arrivate attorno alle 8.40 e hanno circondato l'area ma i rapinatori erano già fuggiti.

Negli attimi concitati della rapina sono riusciti ad aprire alcune cassette di sicurezza dei clienti, portandone via il contenuto, ma non è ancora stata fatta una stima dei valori rubati. All'interno dei locali della banca, al momento del colpo, c'erano soltanto i dipendenti. La polizia è ancora sul posto e circonda le strade limitrofe in attesa di accertare che la situazione torni alla normalità, nel frattempo le Volanti e la Mobile stanno battendo l'area alla ricerca dei fuggiaschi.