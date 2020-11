Crac Cfc: condanna definitiva per Verdini, dovrà andare in carcere

AGI - Condanna definitiva a 6 anni e mezzo di reclusione per l'ex senatore Denis Verdini. Lo ha deciso la quinta sezione penale della Cassazione, nell'ambito del processo sul crac del Credito cooperativo fiorentino. Con questa condanna, Verdini dovrà andare in carcere.

I giudici, dopo una lunga camera di consiglio, iniziata questa mattina, hanno rigettato, per quanto riguarda il reato di bancarotta, il ricorso di Verdini contro la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze, nel luglio 2018, lo aveva condannato a 6 anni e 10 mesi di reclusione (in primo grado gli era stata inflitta una pena pari a 9 anni). La Suprema Corte ha eliminato soltanto 4 mesi di pena per l'ex senatore, dichiarando prescritti i reati di truffa allo Stato sui contributi all'editoria.

La Cassazione dovrà ora notificare il dispositivo di udienza alla procura generale di Firenze, competente sulla fase di esecuzione pena. I giudici della quinta sezione penale, con la loro pronuncia di oggi, non hanno quindi condiviso le richieste avanzate ieri dalla procura generale della Corte, secondo la quale per alcune ipotesi di bancarotta andava fatto un nuovo approfondimento con un processo d'appello bis.