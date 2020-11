Tornano a crescere i contagi in Italia, mai così tanti decessi da maggio: 353 in un giorno

In salita la curva epidemica in Italia dopo la frenata di casi (ma soprattutto di tamponi) di ieri. Sono 28.244 i nuovi contagi, contro i 22.253 di 24 ore fa. In forte crescita i decessi, 353 (ieri erano 233), mai così tanti dal 6 maggio, subito dopo la fine del lockdown. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In forte crescita i ricoveri in terapia intensiva nelle ultime 24 ore: sono 203, contro le 83 di ieri, per un totale che sale a 2.225. In crescita anche i ricoveri ordinari, +1.274 (ieri +938), 21.114 in tutto.