Scuola, formazione e ricerca: le sfide nell'emergenza Covid-19. Intervista a Francesco Profumo  

Nell'ambito della serie di webinar "Europa Economica" promossi dalla Fondazione Eni Enrico Mattei, il Prof. Francesco Profumo, Presidente della Compagnia di San Paolo, risponde a domande sulle principali sfide della Scuola, della Formazione e della Ricerca durante l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Tra i molti temi affrontati nell'intervista di Eugenio Occorsio, editorialista de La Repubblica e L'Espresso, vi sono le sfide, le problematiche e le opportunità della didattica a distanza per la popolazione scolastica e le nuove generazioni, la formazione dei cittadini di domani e gli scenari per il loro futuro e per le loro prospettive lavorative.

Nella conversazione con il Prof. Profumo si parla anche del ruolo dell’Europa che, mai come oggi, è di cruciale importanza per la messa in atto di grandi riforme per crescere e competere nel post pandemia.

Istruzione e Ricerca sono dunque ambiti prioritari in cui investire? E quali cambiamenti metodologici e tecnologici sono necessari per la Scuola e l’Università; quali per la formazione e la trasmissione delle conoscenze per le aziende?

La creazione di un progetto europeo integrato, che vede la collaborazione fra tutte le parti coinvolte e i Paesi, potrebbe essere la risposta.