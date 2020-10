Il cardinal Bassetti ricoverato per Covid a Perugia

I vescovi temono che venga sanzionato con un reato di opinione chi ritiene che la famiglia sia formata da un papà e una mamma: "Esistono già gli strumenti per reprimere ogni comportamento violento o persecutorio". E mettono in guardia dal rischio di un'apertura a "derive liberticide" che finirebbe per sanzionare "l'espressione di una legittima opinione"