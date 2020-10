Invalidità civile, oltre un milione di persone in attesa della prima visita

AGI - Oltre 1,1 milioni di cittadini sono in attesa della prima visita per la richiesta della condizione di invalidità civile. A lanciare l'allarme è il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza Inps che parla di "un'emergenza da affrontare con coraggio ed urgenza". Con una delibera approvata il 21 ottobre, il Civ ha allertato tutte le amministrazioni titolari della gestione delle domande e della organizzazione delle prime visite e delle revisioni per la richiesta, o la conferma, della condizione di invalidità.

"I numeri sono eloquenti - spiega Guglielmo Loy, presidente del Civ Inps - attualmente sono oltre 3,2 milioni (3.233.711 alfine 2019) i beneficiari delle tre prestazioni (pensioni 1.015.128, indennità di accompagnamento 1.809.721, e ambedue 408.862).

Per quanto riguarda il sistema "autorizzativo" vi sono due procedure alternative: il primo attraverso una convenzione tra Regione e Inps, in cui l'Istituto segue l'intero iter procedimentale, dalla domanda all'eventuale erogazione del beneficio economico (Basilicata, Campania, tranne Napoli, Lazio, Pordenone, Gorizia, S. Dona' di P., Venezia, Verona, Caltanissetta, Messina, Trapani).

Il secondo sistema è gestito, direttamente, dalle Regioni (Asl). In tal caso è previsto un primo accertamento dei requisiti sanitari per il tramite delle Commissioni presso le Asl e la successiva validazione definitiva ad opera dei centri medico legali dell'Inps.

Il dato più preoccupante - sottolinea l'Inps - riguarda, in ogni caso, la quantità di cittadini in attesa della visita propedeutica al riconoscimento della invalidità o della conferma della stessa (seconde visite). "Il totale delle domande in attesa della prima visita - sottolinea Loy - è quindi di 1.187.045. Di queste 264.114 sono presso l'Inps e 922.931 presso le Asl per le Regioni non in convenzione. I cittadini in attesa della visita all'Inps per la revisione sono invece 408.912".

Prosegue Loy: "La conclusione del tortuoso percorso avviene mediamente in 120 giorni, con punte in negativo in Basilicata, Sardegna, Napoli, Sicilia, tutte in oltre 167 giorni".