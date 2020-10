Anche la Calabria verso il coprifuoco

Potrebbe arrivare nella giornata di domani una nuova ordinanza della Regione Calabria che prevede ulteriori limitazioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, nelle prossime ore - secondo quando si è appreso - dovrebbe adottare e firmare un'ordinanza che prevede il "coprifuoco" dalle ore 24 alle 5 della mattina, la didattica a distanza (Dad) nelle scuole medie e nelle scuole superiori (mentre resta in presenza in asili e scuole elementari), limitazioni alle visite negli ospedali nelle Rsa e la sospensione delle visite specialistiche non urgenti.

L'ordinanza resterà in vigore per due settimane. Il provvedimento - secondo quanto sottolineato da Spirlì - si rende necessario per l'aumento esponenziale di casi positivi di coronavirus registrato negli ultimi giorni in Calabria, con "picchi" di oltre 100 contagi al giorno, di molto superiori alla media regionale dall'inizio dell'emergenza. La nuova ordinanza arriva anche a conclusione di una serie di contatti tra Spirlì, i consiglieri regionali di maggioranza e opposizione e i sindaci delle principali citta' calabresi.