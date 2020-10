Crisanti: "In molti Paesi i tamponi hanno funzionato"

AGI - "Bisogna chiedere a Ranieri Guerra che soluzione ha lui per bloccare la trasmissione? Ci sono esempi estremamente virtuosi che hanno dimostrato che l'intensificazione dei tamponi funziona, come la Corea del Sud, il Giappone, Taiwan e anche l'Australia e la Nuova Zelanda, non volendo includere la Cina. In queste nazioni ha funzionato".

Lo ha detto ai microfoni di SkyTg24 Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all'Università di Padova, commentando le parole del direttore generale aggiunto dell'Oms secondo cui non e' con l'intensificazione dei tamponi che si risolve il problema.

"Il dottor Guerra - ha aggiunto Crisanti - è anche la persona che all'inizio dell'epidemia ha detto che gli asintomatici non esistevano. Le persone dovrebbero un attimo riflettere prima di parlare".