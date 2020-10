Quasi 11 mila casi di Covid. Aumentano i morti e i ricoverati in terapia intensiva

AGI - Cresce in Italia il numero di nuovi casi di Coronavirus (10.874 contro il 9.338 di ieri) ma i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 144.737 a fronte dei 98.862 di ieri. I morti sono stati 89 (ieri erano stati 73), cresce anche la pressione sulle terapie intensive: oggi 73 in più, per un totale di 870. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.