Sale giochi sì o no in Lombardia? La confusione nell'ordinanza della Regione

AGI - Sale giochi sì o no? E in che orari? La lettura dell'ultima ordinanza della Regione Lombardia lascia confusi.

Nel documento del 16 ottobre sulle 'misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio' vengono fornite indicazioni contraddittorie sulle 'attività di sale giochi, sale scommesse e bingo'. Nel paragrafo 1.2. è scritto che "sono sospese" così come "il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo 'slot machines' comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita dei monopoli".

Ma poche righe dopo, al paragrafo 1.4. si fa riferimento a una serie di "attività" che "sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato". Tra queste, spuntano le "sale slot, sale giochi, sale bingo e sale sommesse". Probabile, osserva un addetto ai lavori, che si sia fatto un "copia e incolla della vecchia ordinanza" per una svista.

"Questi documenti - commenta il capogruppo del Pd Samuele Astuti, interpellato dall'AGI - dovrebbero essere il più chiari possibile e trovarsi dentro una contraddizione così palese non aiuta a far chiarezza. Auspico che la Giunta regionale indichi quale punto applicare".

Ieri il Dpcm ha stabilito che le sale slot devono chiudere "non oltre le 21". In presenza di una diversa disciplina, prevale quella più restrittiva, ma, non essendo chiaro se in Lombardia valga il punto 1.2. o l'1.4, al momento si resta disorientati.