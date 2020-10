Salute: Tennis & Friends, a Roma e 5 regioni prevenzioni gratuite

Si è svolta la seconda giornata di 'Tennis & Friends', una delle più importanti manifestazioni nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia, giunta quest'anno alla decima edizione. Allo stadio Pietrangeli del Foro Italico si sono alternati dibattiti e partite di tennis, mentre nelle 18 strutture sanitarie di 5 regioni che hanno aderito all'evento proseguono le visite mediche di prevenzione gratuite (previa prenotazione).

Nella giornata di ieri sono intervenuti importanti specialisti del mondo medico, quali il professor Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell'Istituto nazionale tumori 'Regina Elena' di Roma, il professor Francesco Vaia, direttore dell'ospedale Spallanzani, e Antonio Giuseppe Rebuzzi, direttore dell'Unità operativa di terapia intensiva cardiologica del Policlinico 'Agostino Gemelli'.

Questa mattina, invece, è stato il turno di Monsignor Vincenzo Paglia, di recente nominato presidente della Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Nel pomeriggio ha parlato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora e si è svolto anche un talk con Manuela di Centa, Gianni Rivera, Valentina Vezzali e Massimiliano Rosolino. Sul versante prettamente tennistico, si sono tenute sfide con protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport: da Paolo Bonolis a Jimmy Ghione e Roberta Vinci.

Tra le 18 strutture sanitarie che hanno aderito all'evento vi sono, nel Lazio, l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli (visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia), l'ospedale San Carlo di Nancy (visite specialistiche Ortopedia e Urologia), l'ospedale Cristo Re (visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia), la Casa di cura Villa Betania (visite specialistiche Cardiologia e Urologia) e il Policlinico Militare del Celio (visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia); in Lombardia, il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia); in Campania l'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli (visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia) e l'ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia (visita ginecologica con ecografia trans vaginale); in Puglia, il Mater Dei Hospital di Bari (visite specialistiche Cardiologia e Senologia) e in Sicilia l'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo (visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia).

Questi i principali numeri totali dopo le prime 9 edizioni: 356.000 presenze, 94.936 check-up gratuiti effettuati, dai quali oltre 6.200 pazienti sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

"Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini - spiega il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore e presidente di 'Tennis & friends' - è che la prevenzione non può attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, cosi' come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarto. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è quindi necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening.

La decima edizione di Tennis & Friends - prosegue l'esperto - è speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione. Dal censimento annuale raccolto nel volume 'I numeri del cancro 2020' presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di Sanità - sottolinea il professore - si evince che è in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi. I dati confermano dunque la necessità di continuare a investire nella prevenzione anche in questo momento di emergenza sanitaria".

La manifestazione è resa possibile anche grazie al prezioso supporto della Fondazione Ania e dei partner: Eni, Peugeot, Intesa Sanpaolo, Sanofi, Fastweb, Poste italiane, Centrale del latte, Msd, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Aci e Samsung.