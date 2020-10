Sale ancora la curva dei contagi: 11.705 nuovi casi, aumentano i decessi (69) 

AGI - Ancora in salita la curva epidemica da coronavirus in Italia: sono 11.705 i casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 10.925 di ieri (incremento quindi di 780), ma con un minor numero di tamponi, 146.541 contro i 165.837 di ieri che aveva fatto segnare il nuovo record assoluto. Il totale dei casi sale così a 414.241. In rialzo purtroppo i decessi, 69 oggi (ieri erano 47), per un totale di 36.543.



Quanto ai ricoveri, nelle terapie intensive sono in 750, contro i 705 di ieri, quindi oggi +45, contro però il +52 di ieri. I ricoveri ordinari aumentano di 514 unità (contro +439 di ieri), portando il totale a 7.131. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

A livello di regioni, la Lombardia è anche oggi quella con il maggior incremento, +2.975 (ieri +2.664), seguita anche oggi, nell'ordine di ieri, da Campania (1.376, contro 1.410 di 24 ore fa), Lazio (1.198, contro 994), Piemonte (1.123 contro 972) e Toscana (906, contro 879). Anche oggi nessuna regione a zero contagi, quella che fa meglio è il Molise con 27 nuovi casi, contro i 65 di ieri.



In aumento il numero di guariti, 2.334 contro i 1.255 di ieri, per un totale di 251.461. C'è poi il numero degli attualmente positivi: +9.302 contro i +9.623 di ieri, portando il totale a 126.237 in tutto. Di questi, sono in isolamento domiciliare 126.237 contro i 109.613 pazienti di ieri (+8.743).