In auto a zig zag, contromano e senza patente. Gli trovano un chilo di marijuana in casa

AGI - In casa aveva più di un chilo di marijuana. Per l'uomo, un sassarese di 45 anni con precedenti specifici, ieri mattina è scattato l'arresto e oggi è prevista l'udienza di convalida. Il nucleo in borghese della Polizia locale di Cagliari ha notato un'auto che percorreva le vie del centro città a zig zag, creando pericolo per gli altri automobilisti e i pedoni. Gli agenti hanno iniziato a seguirla e dalla targa sono risaliti al nome del proprietario, che non ha mai preso la patente, e al fatto che l'auto non fosse assicurata.

Dopo aver percorso alcuni vicoli, anche contro mano, del centro storico, la Polizia locale ha fermato la vettura in via Saffi. In auto, il conducente trasportava alcune dosi di marijuana. Con l'aiuto dell'unità cinofila e del fiuto del cane Thor, è stata perquisita l'abitazione dell'uomo, dove è stato trovato più di un chilo della stessa sostanza stupefacente. La Polizia locale già un anno fa lo aveva arrestato durante un'operazione in via Tavolara contro lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i più giovani.