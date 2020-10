Speranza ringrazia gli organizzatori di Tennis & Friends: "Prevenzione è priorità"

AGI - "Ringrazio gli organizzatori di Tennis & Friends che ogni anno ricordano ai nostri cittadini le buone pratiche della prevenzione, l'arma più efficace che abbiamo per ridurre la mortalità e l'insorgenza di patologie gravi. È importante sapere che anche in una fase di emergenza sanitaria tanti medici abbiano scelto di aderire all'iniziativa e di effettuare screening gratuiti alla popolazione e che uomini dello sport e dello spettacolo scendano in campo per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione sanitaria". Così il ministro della Salute Roberto Speranza, in un messaggio inviato ai promotori dell'iniziativa che prende il via domani.

"Siamo impegnati nella battaglia contro il Covid-19 - prosegue Speranza - ma sappiamo anche che rispettando le regole essenziali possiamo continuare a fare visite e screening in sicurezza. Anche l'utilizzo dell'app Immuni che ci aiutate a promuovere può essere un utile strumento di prevenzione dai contagi e proteggere se' stessi e gli altri. In questa battaglia nessuno si salva da solo, ma tutti insieme possiamo farcela". Due giorni intensi dedicati alla prevenzione, allo sport, alla salute e al sociale, domani e domenica, per l'edizione speciale di Tennis & Friends Live.

La salute al centro

Oltre alla due giorni di evento, a porte chiuse, dal Foro Italico di Roma, che sarà possibile seguire unicamente online sul sito www.tennisandfriends.it e sui canali social, saranno 18 le strutture sanitarie nelle regioni di Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia che permetteranno, a chi si prenota, di effettuare visite di prevenzione. Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni dalla manifestazione.

"Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di Tennis & Friends - è che la prevenzione non può attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis & Friends è speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione".

"Grazie al contributo dei nostri partner - prosegue Meneschincheri - sarà donato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19".

La manifestazione, che anche quest'anno è sostenuta dalle massime istituzioni e realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori Federazioni Sportive, continua ad investire nella prevenzione.

La Fondazione ANIA sarà nuovamente partner del Tennis and Friends anche nella sua nuova versione, sostenendo le visite specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle strutture sanitarie coinvolte nell'iniziativa. "Il Ministero della Difesa è da sempre vicino al mondo dello sport e in questo particolare anno in cui Forze Armate e la sanità militare hanno dato un importante contributo al Paese per l'emergenza Covid promuove, con ancor più vigore, la manifestazione Tennis & Friends impegnata da tempo nella diffusione dello sport e della prevenzione", afferma il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

"Gli atleti dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dei Carabinieri contribuiscono da anni in maniera determinante a dare slancio allo sport italiano. L'essenza dello sport non si limita però al mero conseguimento di una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarietà, rispetto, correttezza, disciplina e il tema della salute". "Tennis & Friends conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura della Salute e dello Sport, che in questo anno difficile assume ancora più valore", dichiara Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport.

"Unire la passione per lo sport praticato e la possibilità di fare screening gratuiti, per tutelare il benessere psico-fisico, promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, è la caratteristica principale di questo appuntamento, giunto con successo alla decima edizione. Come Ministro per le politiche giovanili e lo Sport voglio ringraziare il prof. Meneschincheri, che ha ideato l'evento: sostengo con convinzione Tennis & Friends, e sono certo che anche nella nuova modalità - diffusa sul territorio e online - raggiungerà risultati straordinari".

"La Regione Lazio anche quest'anno promuove Tennis & Friends ed è vicina alla manifestazione, che da anni è impegnata, in modo originale e competente, nella diffusione della cultura dello sport e della prevenzione - dichiara Nicola Zingaretti, Presidente della Regione. Mai come oggi, nella fase storica che stiamo attraversando, i temi della salute e di un sano stile di vita sono al centro dell'interesse dei cittadini e anche delle politiche istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di saper coinvolgere appassionati di tutte le età e di comunicare con forza un messaggio di attenzione e di cura a partire dai check-up e dalle visite mediche gratuite, assume ancora più valore e importanza. Come Regione Lazio non potevamo mancare".

"Questo è un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le nostre abitudini. Siamo lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla prevenzione e allo sport abbia trovato conferma con le modalità più consone alle misure di sicurezza per il contrasto alla pandemia da Covid-19", sottolinea la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Anche in questo periodo è infatti importante lavorare sulla prevenzione, che continua a rimanere in ogni contesto un'arma importante per la tutela della nostra salute. Ringrazio quindi l'organizzazione di Tennis & Friends, unitamente ai partner istituzionali e scientifici che sostengono l'evento, per questo impegno cosi' importante a favore della cittadinanza".

"Sport e Salute è lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione che si occupa della prevenzione attraverso la pratica sportiva. E' una delle missioni della Societa' ed e' quindi importante sposare l'evento con entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli medici effettuati nel corso degli appuntamenti precedenti testimoniano la bonta' del lavoro e sono il miglior riconoscimento all'intuizione originaria", sostiene Vito Cozzoli Presidente di Sport e Salute SPA.

E continua: "Oggi siamo di fronte a una sfida epocale sia per lo sport sia per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis & Friends serva a sensibilizzare l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attività sportiva. La sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di raggiungere tante più persone, oggi più che mai fondamentale".

Il programma è ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni. Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Gli utenti collegati potranno commentare e postare domande in diretta. Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da anni alla manifestazione, che porteranno le loro testimonianze. Mentre sul campo si svolgeranno degli incontri fra i medici e gli Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni sostengono la manifestazione.

Ecco l'elenco delle strutture sanitarie a cui rivolgersi

LAZIO: Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia. Ospedale San Carlo di Nancy, visite specialistiche Ortopedia e urologia. Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, visite specialistiche Cardiologia. Ospedale Cristo Re, visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia. Villa Tiberia Hospital, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia. Casa di cura Villa Betania, Visite specialistiche Cardiologia e Urologia. Policlinico Militare del Celio, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia. Istituto di Medicina ConiLab, visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia. Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, specialistica Visita oncologica. Istituto Dermatologico San Gallicano ISC, Visite specialistiche in dermatologia e oncologia. Childrenitalia e' un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas, tramite l'ICI (Istituto Clinico Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e dell'U.O.S.D. di Psicologia clinica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Corso di Laurea in Psicologia dell'Università Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura della prevenzione finalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi.

LOMBARDIA Milano: Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia.

CAMPANIA Napoli: Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia. Benevento: Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli, visite specialistiche Dermatologia e Cardiologia. Castellammare di Stabia: Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia, Visita ginecologica con ecografia trans vaginale.

PUGLIA Bari: Mater Dei Hospital, visite specialistiche Cardiologia e Senologia.

SICILIA Palermo: Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, Visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia.