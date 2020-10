Sono stati trasferiti i tre vigili di Milano comparsi nel video delle Iene 

AGI - Sono stati trasferiti e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria i tre vigili di Milano comparsi in un servizio delle Iene andato in onda giovedì sera. Lo ha reso noto il Comune dui Milano.Nel servizio, dal titolo 'Milano, accordi economici degli agenti con i complici sulla droga?', gli agenti della Polizia locale sono stati filmati con delle telecamere nascoste da un complice delle Iene mentre sembrano concordare il modo per intascarsi una partita di droga da sequestrare.

Gli accertamenti del Comune

"Il Comune sta attuando i primi provvedimenti di trasferimento per gli agenti che sarebbero coinvolti nei fatti raccontati nel servizio", scrive Palazzo Marino in una nota. "Eventuali ulteriori misure saranno valutate all’esito delle indagini" della procura, conclude il testo.