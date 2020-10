Calano ancora le vocazioni e diminuisce il numero delle suore nel mondo

AGI - Continua il calo delle vocazioni e si conferma anche la tendenza alla diminuzione globale delle suore che nel mondo sono complessivamente 641.661 (-7.249). Lo rende noto l'Agenzia Fides (i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2018) in occasione della 94esima Giornata Missionaria Mondiale, che si celebrerà domenica 18 ottobre sul tema "Eccomi, manda me".

Il numero totale dei sacerdoti nel mondo è diminuito anche quest'anno, raggiungendo quota 414.065 (-517). A segnare una diminuzione consistente ancora una volta è l'Europa (-2.675) cui si aggiunge l'America (-104). Gli aumenti si registrano in Africa (+1.391), Asia (+823) e Oceania (+48).

I sacerdoti diocesani nel mondo sono aumentati globalmente di 64 unità, raggiungendo il numero di 281.874, con una diminuzione, anche quest'anno, in Europa (-1.595), cui si aggiunge l'Oceania (-16). Gli aumenti si registrano in Africa (+904), Asia (+686), America (+85). I sacerdoti religiosi sono diminuiti in complesso di 581 unità, confermando la tendenza degli ultimi anni, e sono 132.191. Consolidando la recente tendenza, crescono in Africa (+487), in Asia (+137) e in Oceania (+64), diminuiscono in Europa (-1.080) e in America (-189).

I religiosi non sacerdoti sono diminuiti per il sesto anno consecutivo, di 594 unità, arrivando al numero di 50.941. Le diminuzioni si registrano in Europa (-591), America (-290) e Oceania (-17). Aumenti in Africa (+217) e Asia (+87).

Si conferma anche la tendenza alla diminuzione globale delle religiose, di 7.249 unità, come l'anno precedente. Le suore sono complessivamente 641.661. Gli aumenti sono, ancora una volta, in Africa (+2.220) e in Asia (+1.218), le diminuzioni in Europa (-7.167), America (-3.253) e Oceania (-267).

Sempre dai dati forniti da Fides si evince che il numero dei cattolici nel mondo cresce. Al 31 dicembre 2018, il numero dei cattolici era pari a 1.328.993.000 persone con un aumento complessivo di 15.716.000 rispetto all'anno precedente.

L'aumento interessa tutti i continenti, compresa l'Europa (+94.000), che conferma per il terzo anno consecutivo un aumento. Come nel passato è più marcato in Africa (+9.208.000) e in America (+4.458.000), seguono Asia (+1.779.000) e Oceania (+177.000). La percentuale mondiale dei cattolici è rimasta invariata rispetto all'anno precedente al 17,73%. Riguardo ai continenti ci sono variazioni minime: si sono registrati aumenti in Africa (+0,18) e Asia (+0,01), diminuzioni in America (-0,06), Europa (-0,05) e Oceania (-0,03).