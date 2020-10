Il numero dei morti di Covid è quasi raddoppiato: sono 83. I contagiati oltre 8.800

AGI - Ancora un record, purtroppo, del numero di nuovi casi di positività al coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore se ne registrano 8.804, ovvero 1.072 in più rispetto al dato segnalato ieri. C'è anche da dire che il numero di tamponi segna un record: sono 162.932 contro i 152.196 di ieri, quindi incremento di 10.736. Il numero di morti nelle ultime 24 ore è indicato in 83, portando il totale a 36.372.

Cresce anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono +47 rispetto a ieri, per un totale di 586; i ricoverati con sintomi sono 5.796, ovvero 326 in più. In isolamento domiciliare sono attualmente 92.884 (+5.848 su ieri). Il totale di attualmente positivi eè pari a 99.266 (+6.821).