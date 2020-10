Con la pandemia sono aumentate ansia e insonnia delle mamme

AGI - A causa della pandemia, le mamme stanno sperimentando un aumento della gravità dell'insonnia e dei livelli di ansia. Queste, in estrema sintesi, i risultati di uno studio condotto dai ricercatori della Ben-Gurion University (Bgu) del Neghev e The Max Stern Yezreel, Israele.

"Nello studio, abbiamo affrontato, per la prima volta, le conseguenze della pandemia Covid-19 e del confinamento domestico su ansia e insonnia materna, nonché le segnalazioni di problemi di sonno tra i bambini tra i sei ei 72 mesi di età", afferma Liat Tikotzky, capo del BGU Parenting, Child Development and Sleep Lab e membro del dipartimento di psicologia della BGU.

Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Sleep Research. I risultati hanno indicato che l'insonnia clinica materna durante la pandemia è più che raddoppiata al 23 per cento, rispetto a solo l'11 per cento prima dell'emergenza Covid-19.

Attualmente circa l'80 per cento delle madri ha anche riferito livelli da lievi a elevati di ansia da Covid-19. Nello studio, alle madri è stato chiesto di completare un questionario. I ricercatori hanno quindi calcolato un punteggio che rappresenta la percezione della madre del cambiamento nella sua qualità del sonno.

I ricercatori hanno scoperto che circa il 30 per cento delle madri ha riportato un cambiamento negativo nella qualità del sonno del proprio bambino e una diminuzione della durata del sonno. Infine, i ricercatori hanno osservato che le madri che hanno riportato punteggi più alti di insonnia avevano anche maggiori probabilità di riferire che i loro figli avevano una qualità del sonno più scarsa e una durata del sonno più breve.