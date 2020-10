Nel Lazio ci sono 6 nuovi drive-in dove fare il tampone

AGI - Da oggi ci saranno altri 6 drive-in nel Lazio. Lo ha comunicato l'Unita' di crisi Covid-19 della Regione Lazio. "La situazione nei drive-in è in miglioramento - si legge in una nota - nel fine settimana si saprà anche quanti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta hanno risposto alla manifestazione d'interesse per effettuare i tamponi rapidi negli studi medici. In merito poi ai 65 laboratori privati che hanno dato la disponibilità a eseguire i tamponi rapidi è in corso una verifica sulla loro operatività".

"Prosegue - continua la nota - il potenziamento della rete regionale dei drive-in con altre 6 strutture attive a partire da oggi: ‚ÄčAsl Roma 1: drive-in pedonale Cristo Re (via Calasanziane 25), solo su prenotazione della Asl; IRCCS IDI (dalle ore 14 su prenotazione della Asl via Monti di Creta 104). Asl Roma 4: drive-in a Ladispoli, (Via Aurelia km 41,500, parcheggio Casa della Salute di Ladispoli). Asl Roma 5: Aeroporto di Guidonia a partire dalle 14:00, (via Roma). Asl Viterbo: drive-in a Tarquinia, (viale Igea 1). Asl di Latina: drive-in a Gaeta, (via Salita Cappuccini snc)". L'elenco completo dei drive-in è pubblicato sul sito: salutelazio.it.