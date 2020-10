La 'marcia della liberazione', a Roma sfilano i 'negazionisti'

AGI - E' in corso a piazza San Giovanni a Roma 'La marcia della liberazione'. Dal palco allestito sotto la Basilica è partito l'invito ad indossare la mascherina ma sono in tanti a non rispettare l'obbligo.

© foto Paolo Tripaldi / AGI Un manifestante mostra un cartello in cui accusa i media

"Questa non è una manifestazione 'Sì Mask o No Mask'" hanno detto dall'altoparlante. “Non indosso la mascherina perché è sinonimo di sudditanza. La mia unica paura è la perdita della libertà", dice ai giornalisti uno dei manifestanti che non ha alcuna intenzione di indossare il dispositivo di protezione. "Non si può accettare che si combatta la pandemia in maniera diversa in ogni luogo d'Italia - ha detto un altro manifestante -. Ad oggi non c'è un protocollo unico, dobbiamo dare una sanità uguale per tutti, da Milano fino a Canicattì".

© foto Paolo Tripaldi / AGI Un manifestante inneggia a Donald Trump

"Sono qui oggi contro quelli che ci vogliono sudditi e ci impongono quelli che dobbiamo fare - dice una donna - ci hanno tolto la sovranità popolare. Vogliono che ci vacciniamo tutti, sono preoccupata". Un'altra manifestante invita alla disobbedienza per le mascherine: "Che mi multassero pure, che cosa ci potranno mai fare?". Tra le bandiere che sventolano in piazza ci sono quelle tricolore, del movimento delle 3 V contro i vaccini, oltre agli striscioni contro il 5G. Non manca chi punta a cavalcare l'onda della protesta lucrandoci sopra: è il caso di una donna cinese che sta mettendo in vendita calamite con frasi sovraniste.

Uomo senza mascherina, interviene la polizia

Momenti di tensione in piazza San Giovanni a Roma per l'intervento delle forze dell'ordine che hanno portato via uno dei manifestanti che non indossava la mascherina. "Vergogna, vergogna" e "libertà" hanno urlato i manifestanti agli agenti che caricavano l'uomo senza dispositivo di protezione su una camionetta. Un altro manifestante dopo l'episodio si è avvicinato appositamente agli agenti senza mascherina chiedendo di essere arrestato.

© foto Paolo Tripaldi / AGI Momenti di tensione durante la 'marcia della liberazione'

L'uomo portato via, secondo quanto si è appreso, si era rifiutato di fornire le proprie generalità. Dopo la tensione tra un gruppo di manifestanti e le forze dell'ordine in piazza San Giovanni, per l'intervento della polizia su un uomo senza mascherina, la situazione è tornata alla normalità. Dal palco, intanto, si susseguono gli interventi degli organizzatori che invitano al distanziamento e ad indossare la mascherina.