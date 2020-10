Domani riunione urgente Cts-Speranza, nuove restrizioni in arrivo

AGI - I nuovi dati sull'epidemia da coronavirus preoccupano non poco. Domani ci sarà una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico chiamato ad esprimersi sulle nuove misure di contenimento dopo l'impennata dei contagi degli ultimi giorni. Al vertice parteciperà il ministro della Salute Roberto Speranza che questa mattina, in piazza del Popolo, alla manifestazione della Cgil 'Sanità: pubblica e per tutti!', ha comunque cercato di rassicurare tutti. "Il mio obiettivo - ha spiegato - è evitare l'adozione di misure di contenimento dell'epidemia più drastiche che ovviamente hanno un costo sociale ed economico, che vanno ad impattare sulla vita delle persone".

La realtà è che ci saranno in ogni caso nuove restrizioni: "Alcune le abbiamo già fatte - ha ammesso Speranza -, altre le valuteremo in queste ore. Abbiamo riunioni permanenti con il nostro mondo scientifico e abbiamo riunioni politiche nelle prossime ore. È chiaro che per me bisogna avere la forza di prendere in carico questa fase nuova, immediatamente. Abbiamo bisogno di un coordinamento ancora più forte con le regioni e di valutare ora dopo ora l'evoluzione epidemiologica".

Ci attende, dunque, un futuro complicato. "I prossimi mesi saranno difficili - ha ammesso Speranza - anche se non siamo messi come gli altri paesi europei, come la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, che hanno molti più casi giornalieri. Ma la circolazione del virus è comunque significativa, quindi dobbiamo alzare il livello di guardia. Quella delle mascherine obbligatorie anche all'aperto è una prima scelta che va in questa direzione".

E anche se presto ("penso dall'inizio del 2021") ci saranno notizie incoraggianti su cure e vaccino, Speranza ha invitato tutti a "resistere". "Serve un contributo di tutti. È un costo necessario, indispensabile, perché non possiamo vanificare i sacrifici fatti fin qui", ha aggiunto il ministro, che poi ha spiegato: "Dobbiamo trarre lezione da questi mesi così difficili. Il Servizio sanitario nazionale ha retto e oggi è chiamato ad una nuova prova che richiederà l'impegno di tutti noi". La sanità "deve essere la prima mattonella della ricostruzione del Paese". "Serve un grande 'Patto Paese' e la Cgil - ha concluso Speranza - deve starci dentro. Oggi possiamo immaginare una riforma della sanità con più risorse. In passato non è stato così. È una straordinaria occasione che non dobbiamo sprecare".