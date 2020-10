Nuova stretta sulla movida in Campania, locali chiudono alle 23

AGI - Ultimo ingresso alle 23 per i ristoranti, gelaterie e bar chiusi alle 23 ma non nel week end quando si può stare aperti fino alle 24. Sono alcune delle restrizioni contenute nell'ordinanza numero 77 firmata dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca, e valida fino al 20 ottobre.

Il 'coprifuoco' alle 23

A ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23 per l'intera settimana, si legge nell'ordinanza numero 77 per il contenimento delle misure del contagio da Covid-19 emanata dalla Regione, pubblicata sul Bollettino ufficiale. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario. Per pasticcerie ed esercizi similari scatta l'obbligo di chiusura dell'attività dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo nei giorni da domenica a giovedì. Dalle ore 24 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato.