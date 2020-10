Cala la curva epidemica in Italia ma i tamponi sono meno

AGI - In leggero calo la curva epidemica in Italia, con 2.578 casi oggi contro i 2.844 di ieri, con però una decisa diminuzione del numero dei tamponi: 92.714 contro i 118.932 di ieri. In calo i decessi: oggi 18 contro i 27 di ieri, per un totale di 35.986. I guariti sono 697 (ieri 1.247), e sono 231.914 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Campania, dove si registrano 412 contagi e 7.250, ma nessun decesso. La segue la Lombardia con 314 nuovi casi.