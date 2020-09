Il sindaco di Ventimiglia derubato mentre parla di sicurezza in tv

AGI - Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, è stato derubato della giacca questa mattina, durante una diretta sull'emittente televisiva ligure Primocanale. Il capo d'abbigliamento, blu scuro, era stato appoggiato su una panchina a poca distanza dal luogo del collegamento televisivo.

Proprio mentre la giornalista poneva la prima domanda a Scullino, in merito all'ordinanza sull'obbligo di mascherine in citta', il primo cittadino si e' allontanato dall'inquadratura esclamando: "Mi hanno portato via il giaccone". Il sindaco ha fatto sapere che presentera' denuncia, perche' nella tasca del soprabito c'era anche la fascia tricolore.