Oggi 1.648 casi, 24 morti e 1.316 guariti

AGI - In crescita i nuovi contagi da coronavirus in Italia. 1.648 nuovi casi oggi, contro i 1.494 di ieri, ma con molti più tamponi: 90.185 oggi, quasi 40mila in più. Il totale dei casi sale così a 313.011. Aumentano anche i decessi, 24 oggi (ieri 16), per un totale di 35.875. Impennata dei guariti, ben 1.316 (ieri 773), e sono ora 226.506. Eì quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi oggi è la Campania (+286), seguita da Lazio (219) e Lombardia (203). Sopra i 100 casi anche la Sicilia (163) e il Veneto (140). Nessuna regione a zero contagi, quella che fa meglio è il Molise con un solo caso nuovo. Il boom di guariti nel giorno incide sull'aumento degli attualmente positivi, cresciuti oggi di "solo" 307 unità (ieri +705), per un totale di 50.630.

Ancora in crescita, ma più contenuta rispetto a ieri, i ricoveri: quelli in regime ordinario sono aumentati di 71 unità (ieri 131), 3.048 in tutto, mentre le terapie intensive salgono di 7 unità (ieri 10), e sono 271. Infine, in isolamento domiciliare ci sono 47.311 persone (229 più di ieri).