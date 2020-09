Nuovo aumento dei casi di Covid ma è record di tamponi

AGI - Nuovi casi Covid in aumento in Italia: 1.786 positivi oggi contro i 1.640 di ieri, ma con quasi 5mila tamponi in più (oggi 108.019). Il totale dall'inizio dell'epidemia sale a 304.323. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In aumento anche i decessi, 23 oggi (rispetto ai 20 di ieri), per un totale di 35.781.

I 23 decessi sono distribuiti tra Lombardia (10), Puglia (3), Sardegna (3), Veneto (2), Liguria (2), Emilia Romagna (1), Piemonte (1) e Sicilia (1).

Continua a crescere il numero dei guariti, 1.097 nelle 24 ore (ieri 995), che sono in tutto 221.762.

A trainare la crescita dei contagi è oggi il Veneto con 248 casi giornalieri, seguito da Lazio (230) e Lombardia (229). Anche oggi come ieri non c'è nessuna regione a zero casi. Il numero delle persone attualmente positive cresce di altre 666 unità (ieri 625), per un totale di 46.780.

Aumentano ancora i ricoveri: quelli in regime ordinario salgono di 73 unità (ieri 54) e sono 2.731, mentre le terapie intensive aumentano di 2 unità (ieri erano 5), e arrivano a 246 totali. I pazienti in isolamento domiciliare sono 43.803, ovvero 591 in più di ieri.