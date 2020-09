La procura federale della Figc apre un'inchiesta sul caso Suarez

AGI - La Procura federale della Figc ha aperto un'inchiesta sul caso del calciatore del Barcellona Luis Suarez dopo l'esame di italiano sostenuto per l'ottenimento della cittadinanza. Lo confermano fonti della stessa Federazione all'AGI.

Il procuratore federale Giuseppe Chinè, a quanto si apprende, avrebbe chiesto gli atti alla magistratura ordinaria di Perugia. L'ipotesi potrebbe essere la violazione ai sensi dell'art. 32 del codice della Figc che recita: "E' punibile chiunque provi direttamente o tenti di compiere o consenta che altri compiano atti volti a ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di extracomunitari".