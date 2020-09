AGI - Un uomo di 37 anni, residente ad Aradeo, piccolo centro in provincia di Lecce, si trova attualmente negli uffici della Procura in quanto sospettato del duplice omicidio dell'arbitro Daniele De Santis, 33 anni, e della fidanzata Eleonora Manta, 30 anni, avvenuto domenica sera in un appartamento del capoluogo salentino.