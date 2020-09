Brugnaro nettamente in vantaggio per la riconferma a Venezia

AGI - Il sindaco di Venezia Luigi Brugnano è in testa nella corsa per essere riconfermato come primo cittadino. Le ultime proiezioni della Rai lo danno al 53,3%, nettamente avanti rispetto ai principali avversari: Pier Paolo Baretta (29,2%), Sara Visman (4,3%) e Stefano Zecchi (4,2%). Nelle elezioni comunali, in caso di affermazione sotto il 50%, è previsto un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.