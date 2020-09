Un ladro è stato ucciso dopo aver ferito un carabiniere. Le immagini dall'Eur

AGI - Un siriano di 56 anni è stato ucciso dopo aver ferito con un cacciavite un carabiniere intervenuto per sventare un furto in un appartamento. La segnalazione era arrivata dal portiere di uno stabile in via Paolo Di Dono, in una zona residenziale nel quartiere Eur. Il ladro, intercettato con un complice mentre cercava di fuggire attraverso un giardino della palazzina, ha colpito al petto uno dei militari, un 31enne. Il collega ha estratto la pistola e ha fatto fuoco, colpendo a morte il siriano, con precedenti per rapina, lesioni ed evasione.