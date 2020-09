Aumentano ancora contagi e decessi. I tamponi tornano sopra 100 mila

AGi - Sale ancora la curva epidemica in Italia: 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri (e i 1.008 di lunedì), ma parallelamente salgono anche i tamponi, tornati oggi sopra quota 100 mila (per l'esattezza 100.607), 20 mila in più di ieri. Aumentano anche i decessi giornalieri, 12 contro i 9 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le regioni che fanno segnare più contagi sono Campania (186), Lazio (165), Lombardia e Veneto (entrambe a 159). Nessuna a zero casi, mentre sopra quota 100 sono anche Piemonte (117), Emilia Romagna (106) e Puglia (103). Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale così a 291.442.

Segnalano decessi nelle 24 ore Veneto (5), Sicilia (3), Lombardia (2), Liguria (1) e Puglia (1). Il totale delle vittime sale a 35.645. I guariti sono 620 (ieri 695), per un totale di 215.265. Sale di altre 820 unità il numero degli attualmente positivi (ieri l'aumento era stato di 525), e sono in tutto 40.532.

E salgono anche i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 63 in più (2.285 in tutto), mentre le terapie intensive crescono di 6 unita', 207 in totale. Le persone in isolamento domiciliare sono 38.040, 751 più di ieri.