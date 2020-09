Crescono i nuovi casi (ma anche i tamponi). In calo i decessi

AGI - In crescita i nuovi casi di Covid in Italia, 1.229 oggi contro i 1.008 di ieri, ma crescono, e di molto, anche i tamponi: 80.517 contro 45.309. In calo i decessi, 9 (ieri erano 14), mentre i guariti sono più che raddoppiati: 695 nelle 24 ore (ieri 316). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le regioni che fanno segnare più casi sono Lombardia (176), Liguria (141), Lazio (139) e Campania (136). Nessuna regione a zero contagi, ne segnalano 1 il Molise, 3 la Valle d'Aosta e 4 la Calabria. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 289.990. Registrano decessi nelle 24 ore Lombardia (2), Veneto (2), Lazio (2), Emilia Romagna (1), Toscana (1) e Puglia (1).

Il totale delle vittime è pari a 35.633. Le persone attualmente positive sono 39.712, 525 più di ieri (quando l'incremento era stato di 678 unita'). Mentre continuano a crescere i ricoveri: quelli in regime ordinario fanno segnare un nuovo balzo, +100, e arrivano a 2.222, mentre le terapie intensive aumentano di 4 unità e superano quota 200 (per l'esattezza sono 201). I pazienti in isolamento domiciliare sono 37.289, 421 in più nelle 24 ore.