Coronavirus, +1.616 i nuovi positivi Stabile il numero dei decessi (10)

AGI - Sono ancora in risalita i casi di Covid-19 in Italia: 1.616 i nuovi positivi oggi, contro i 1.597 di ieri per un totale di 284.796 casi dall'inizio dell'epidemia, E' quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.

Aumentano anche i tamponi processati: sono 98.880 contro i 94.186 di 24 ore fa. Resta invariato il numero dei decessi, 10 come ieri, per un totale di 35.597 vittime. I guariti sono 547 (ieri 613) per un totale di 212.432.

La regione con più casi nuovi è la Lombardia (257), seguita dal Veneto (173) e dall'Emilia Romagna (152). Non c'è nessuna regione Covid free; la Valle d'Aosta, che negli ultimi giorni non aveva registrato casi nuovi di positività, oggi ne segnala 3.

In aumento i malati con l'infezione in corso, sono 1.059 in più (ieri 974), per un totale di 36.767. E crescono ancora i ricoveri: i pazienti in regime ordinario aumentano di 13 unità e toccano la quota di 1.849, mentre quelli nelle terapie intensive sono 11 in più (ieri +14) per un totale di 175. Le persone in isolamento domiciliare sono 34.743, 1.035 in più di ieri.