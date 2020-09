Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis positivo al Covid

AGI - Il presidente del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Lo si legge nel profilo Twitter ufficiale della società. De Laurentiis, nonostante i sintomi riconducibili al virus, si era presentato ieri a Milano e aveva partecipato all'assemblea dei club.

Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19



https://t.co/ExSHstijhs pic.twitter.com/6EJniV3Cj0 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 10, 2020

Durante l'assemblea della Lega di Serie A svoltasi ieri a Milano all'Hotel Hilton i partecipanti non avevano l'obbligo di indossare la mascherina perchè sedevano distanziati a un metro e mezzo di distanza.

Il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis, trovato positivo al Covid, secondo quanto ricostruito non l'ha però usata neppure al di fuori dell'assemblea quando ha parlato con i giornalisti a brevissima distanza da questi.

Anche altri presidenti hanno rilasciato dichiarazioni a margine senza indossare la mascherina, mentre i giornalisti, muniti di regolare pass e quindi tracciabili, la indossavano.



Ora tutte le persone che sono venute in contatto con il presidente del Napoli, dai manager del pallone agli esponenti della stampa, dovranno verosimilmente sottoporsi al consueto protocollo che prevede isolamento fiduciario e tampone.

Nel frattempo, secondo quanto emerso, è risultata positiva anche Jaqueline Baudit, la moglie di Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli Calcio. La coppia è a Capri, isola nella quale il patron della squadra azzurra è tornato dopo la riunione di Lega di martedì scorso. Lo stato di salute di de Laurentiis sarebbe buono, con debolezza e dolori agli arti come unici sintomi, ma non è escluso che lasci l'isola per tornare a Roma e sottoporsi ad esami.