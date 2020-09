Stop alle passerelle digitali, Milano Fashion week torna 'in presenza'

AGI - Dopo un luglio di 'passerelle digitali' la settimana della moda milanese torna con le sue sfilate 'fisiche', dal 22 al 28 settembre, per un'edizione speciale, 'ibrida' e senza dubbio "molto coraggiosa", come la definisce Carlo Capasa, il presidente della Camera della Moda durante la presentazione alla stampa, insieme all'assessore comunale alle attività produttive, Cristina Tajani.

Edizione ibrida tra digitale e in presenza: 23 le sfilate fisiche

Dopo lo stop di questa primavera la città ritrova la Milano Fashion Week Women’s - Mens’ Collection Primavera/Estate 2021 "in presenza". Su 64 sfilate in programma, 23 saranno quelle 'fisiche' e 41 in forma digitale (39 sfilate donna, 4 uomo, 19 co-ed), 61 presentazioni (di cui 24 digitali e 37 in presenza), 12 presentazioni su appuntamento e 22 eventi per un totale di 159 appuntamenti in calendario.

Valentino lascia Parigi per Milano 'eccezionalmente'

Tra le novità più importanti la presenza di Valentino che 'in via straordinaria' - dopo 13 anni - diserta la Fashion week di Parigi per sfilare a Milano, con una collezione co-ed in calendario domenica 27 settembre alle 14. Un colpo grosso per la settimana milanese, che allarga la sua platea di big. "Una scelta che sottolinea e ribadisce l’impegno a sostegno del sistema moda" ha detto Capasa.

Ritornano nel calendario in forma fisica Blumarine con la direzione creativa di Nicola Brognano, Dolce&Gabbana e Francesca Liberatore. Mentre Shuting Qiu, Emilio Pucci, Elisabetta Franchi e Andrea Pompilio in forma digitale.

La sfilata di Armani si vedrà in televisione

In tanti hanno scelto di continuare ancora a sfilare a porte chiuse, a partire da Armani, che però, e questa è un'altra novità straordinaria, andrà in tv con la prima linea e presenterà con un video la linea Emporio. Lo ha annuncaito la maison spiegando che la sfilata primavera/estate 2021 uomo e donna sarà trasmessa integralmente, per la prima volta in assoluto, in televisione, sabato 26 settembre in prima serata su La7 e in contemporanea su armani.com, sui canali social del marchio e sulla piattaforma di Camera Nazionale della Moda Italiana. La decisione di fare a mano del pubblico "è stata presa a malincuore" dallo stilista che per questo ha pensato alla diretta.

“Nell’anno del Covid, la moda sta dimostrando, nonostante le mille difficoltà, molto cuore, grande forza ed unità - commenta il Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa -. È l’anno in cui i grandi brand, stanno rispondendo in maniera esemplare alle necessità della nostra industria e delle persone. Abbiamo lavorato per presentare una Fashion Week che rispetti tutte le norme di sicurezza e sia in adempimento alle norme governative e alle ordinanze regionali. In questo momento stiamo cercando di dare un messaggio di grande positività con tanti appuntamenti sia fisici che digitali".

"La nostra piattaforma – continua Capasa - che è nata come risposta al distanziamento sociale e alla difficoltà di viaggiare imposta dalla situazione sanitaria mondiale, rimane anche in questa edizione uno strumento imprescindibile, funzionale e creativo progettato per amplificare in tutto il mondo la settimana della moda di Milano".

Un video celebra i 55 anni del brand Laura Biagiotti

Tra gli eventi da segnalare anche il 55° anniversario dalla nascita del brand Laura Biagiotti che verrà celebrato con un video inedito; il lancio, attraverso un cortometraggio, delle capsule collection che Emilio Pucci ha realizzato in collaborazione con il designer giapponese Tomo Koizumi, co-vincitore del premio LVMH 2020. E ancora, la presentazione co-ed dei creativi Fiona Sinha e Aleksandar Stanic, con la loro inedita lettura dei codici stilistici di Trussardi per Archive+Now e la presentazione della prima collezione gioiello di Bikkembergs.

Domenica 27 si terrà l’evento digitale “we are made in Italy - The Fab Five Bridge Builders, che vedrà protagonisti 5 POC (people of colour) Talents, organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con The BLM-if collective. I Cinque designer sono stati scoperti da Michelle Ngonmo, fondatrice dell'Afro Fashion Week di Milano e mostreranno le loro collezioni SS21 come un collettivo unico. I Fab Five Bridge Builders hanno svolto attraverso le loro collezioni un esercizio di educazione al nuovo Made in Italy: un esercizio di multiculturalismo vissuto in prima persona, e poi applicato alla moda. I direttori creativi Stella Jean e Edward Buchanan fungeranno da mentori e voci di supporto per questa nuova iniziativa.

Anche per questa edizione gli spazi de La Permanente in via Turati accolgono il Fashion Hub della Milano Fashion Week e ospitano l’undicesima edizione del Fashion Hub Market, dove protagonisti sono 7 brand emergenti: Gentile Catone, Salvatore Vignola, DassùYAmoroso, Daniele Carlotta, Roni Studios, C’est la V, Francesca Marchisio.